В Приморском крае загорелся Дом культуры с десятками людей внутри

В Артеме произошло возгорание Дома культуры угольщиков. Огонь внезапно вспыхнул, когда внутри находилось несколько десятков человек, рассказали в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, сообщает PRIMPRESS.
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