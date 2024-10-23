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В Приморском крае загорелся Дом культуры с десятками людей внутри

В Приморском крае загорелся Дом культуры с десятками людей внутри

В Артеме произошло возгорание Дома культуры угольщиков. Огонь внезапно вспыхнул, когда внутри находилось несколько десятков человек, рассказали в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, сообщает PRIMPRESS.

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