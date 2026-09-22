«Единая Россия» взяла все 5 округов в Думу от Нижегородской области

В Нижегородской области в выборах в Госдуму участвовали 1 509 089 избирателей при явке 61,01%, пятипроцентный барьер преодолели шесть партий, а лидером голосования стала «Единая Россия» с 53,41%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- БЕЛТА сообщило: а...
- Sportsnet: Канада...
- Глава МИД Германи...
из заголовка видно что просто сама взяла) никого не спрашивая)