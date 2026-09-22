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Царьград

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«Единая Россия» взяла все 5 округов в Думу от Нижегородской области

«Единая Россия» взяла все 5 округов в Думу от Нижегородской области

В Нижегородской области в выборах в Госдуму участвовали 1 509 089 избирателей при явке 61,01%, пятипроцентный барьер преодолели шесть партий, а лидером голосования стала «Единая Россия» с 53,41%.

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