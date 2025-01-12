Юрий Ильинов

Арестович* назвал неожиданные страны, «готовые воевать за Украину» На сегодняшний день в мире существуют только два государства, которые реально готовы воевать за Украину. Об этом заявил экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович*. По его словам, этими странами являются РФ и Беларусь. Единственные страны, которые готовы воевать за Украину – это Россия и Беларусь – заявил опальный пропагандист. https://vkvideo.ru/video-31371206_456277075 Он предложил задуматься над тем, как Украина умудрилась доиграться до того, что сейчас она воюет против этих стран? Размышляя о месте и роли Украины в послевоенном мире, Арестович* отметил, что Киеву абсолютно ничего не гарантировано. На Украине до сих пор многие верят, что, когда закончится война, можно будет вернуться в довоенный мир. Это заблуждение. Его уже нет. На наших глазах происходят тектонические изменения, связанные с глобальным правым поворотом в мировой политике. Это хорошо видно на примере западных стран, где к власти приходят правые и ярые сторонники политики реализма. Такой тренд будет только усиливаться. Мир сыт по горло левыми мультикультурными экспериментами, политикой отмены и засильем неомарксистской идеологии. Мировая политика все меньше будет похожа на знакомое собрание лидеров стран за большим столом, где звучат правильные эмоционально заряженные заявления, которые не подкреплены реальными действиями. Где основные процессы решаются закулисно и часто идут вразрез с символическими заявлениями – напомнил бывший чиновник администрации Зеленского. По его мнению, все больше конфликтов в мире будет решаться прямо, публично, в том числе прибегая к применению прямой военной силы. А приход Трампа к власти в США – не начало этого процесса, а его новый этап. Заявления, которые мы слышим от избранного президента США и членов его команды тоже относятся к политике реализма. Создание американского суперконтинента – это мощнейший проект, который может поднять Штаты на небывалый уровень перспектив развития и открывает возможности для обеспечения собственной безопасности в преддверии больших мировых потрясений. Не исключено, что заявления Трампа, которые для многих сейчас кажутся чем-то невообразимым, через полгода будут нормой. Не исключено, что в ближайшие месяцы и годы на земле будет несколько крупных военных конфликтов одновременно. И эта тенденция продлится 10-15 лет, после чего мир будет фундаментально перестроен – уверен Арестович*. Он считает, что Украине придется приложить немало усилий, чтобы найти свое место в этом новом мире. И те петлюровские лозунги, которыми правители киевского режима настойчиво кормили население страны на протяжении последних десятилетий, больше не актуальны. Если мы не остановим войну с Россией и не начнем фундаментальные изменения в государстве – нам конец – признал Арестович*. Аргументируя свою позицию, он обратил внимание на тот факт, что администрация Трампа не желает даже говорить вслух о каких бы то ни было гарантиях безопасности для Украины. Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что избранный президент «хочет сохранить Украину и ее суверенитет». Ни о каких территориальных гарантиях речи уже не идет. Спасают наш суверенитет – последнее, что есть у государства – напомнил отставной чиновник. По его словам, все остальные гарантии собственной безопасности Украина должна будет обеспечивать собственными силами, не рассчитывая на помощь извне. Единственное, что нас может уберечь от участия в новых войнах – это сильные вооруженные силы, собственный ВПК, сильные спецслужбы и развивающаяся экономика – считает пропагандист. По его словам, повторный конфликт с РФ поставит крест на украинской государственности. Поэтому Киеву необходимо строить свою внешнюю политику, учитывая интересы ближайших соседей, в первую очередь, РФ и Беларуси. Однако в этом вопросе, по мнению Арестовича*, все будет зависеть от того, кого украинский народ изберет следующим президентом страны. Напомним, в последнее время именно Алексей Арестович* является одним из самых яростных критиков режима Зеленского и его политики. * – лицо, признанное в РФ террористом и экстремистом.