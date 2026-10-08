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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пономарев об Альбе в «Родине»: «Это безобразие! Иностранцев приглашают, а наши ребята без работы сидят – и молодые, и опытные. Вот пример ЦСКА показателен»

Владимир Пономарев возмущен приглашением Джонатана Альбы на должность главного тренера « Родины » вскоре после увольнения из «Ростова».

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