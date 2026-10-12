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Кубань идёт на рекорд! Осенняя жара накроет регион - когда начнется похолодание и дожди

Кубань идёт на рекорд! Осенняя жара накроет регион - когда начнется похолодание и дожди

Сегодня на погоду в Краснодарском крае будет влиять барический максимум. Именно он подарит региону малооблачную и сухую погоду — солнечные лучи беспрепятственно продолжат прогревать воздух, а дневной максимум окажется вплотную к суточному рекорду для этого дня.

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