Пекин переосмыслит экономические и торговые связи с Африкой на фоне санкций ЕС

Китай намерен использовать предстоящий саммит с участием 50 африканских стран в Пекине для продвижения своих товаров, таких как электромобили и солнечные панели, прежде чем западные ограничения начнут влиять на их экспорт.
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