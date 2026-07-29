Вооруженные силы Украины (ВСУ) затратили батальон ради провальной акции с флагами в Константиновке. Об этом сообщил заместитель командира батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск позывным Рэбит, его слова приводит Минобороны России в MAX.