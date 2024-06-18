За что Гитлер наградил советского летчика?

За одну короткую жизнь этому летчику удалось многое: испытывать новейшие самолеты, воевать, получить из рук самого Гитлера Рыцарский Железный крест, а от Иосифа Сталина - авиационный штрафбат в полном составе в свое командование.
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