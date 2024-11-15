Россиянам дали советы по выгодным покупкам к Новому году

Закупаться к Новому году нужно заранее и по намеченному списку. Такой совет по выгодным покупкам дала россиянам маркетолог, генеральный директор BCSA Елизавета Волошанина, ее слова приводит газета «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии