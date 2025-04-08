Стоимость золотых резервов России поставила новый рекорд

Стоимость золотых резервов России по итогам марта достигла рекордных 229 миллиардов долларов. За год показатель вырос более чем на треть (на 38 процентов) — на 1 апреля 2024-го он был равен 166 миллиардам, следует из материалов Центробанка.
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