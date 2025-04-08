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Стоимость золотых резервов России поставила новый рекорд

Стоимость золотых резервов России поставила новый рекорд

Стоимость золотых резервов России по итогам марта достигла рекордных 229 миллиардов долларов. За год показатель вырос более чем на треть (на 38 процентов) — на 1 апреля 2024-го он был равен 166 миллиардам, следует из материалов Центробанка.

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