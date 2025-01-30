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Царьград

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Москва: 1,4 триллиона рублей инвестируют в редевелопмент промышленных зон

Москва: 1,4 триллиона рублей инвестируют в редевелопмент промышленных зон

В Москве осуществляется редевелопмент 16 площадок бывших промзон общей площадью более 232 гектаров. По словам заммэра Владимира Ефимова, инвестиции составят 1,4 триллиона рублей и создадут 37,5 тысяч рабочих мест в 16 районах столицы.

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