Москва: 1,4 триллиона рублей инвестируют в редевелопмент промышленных зон

В Москве осуществляется редевелопмент 16 площадок бывших промзон общей площадью более 232 гектаров. По словам заммэра Владимира Ефимова, инвестиции составят 1,4 триллиона рублей и создадут 37,5 тысяч рабочих мест в 16 районах столицы.
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