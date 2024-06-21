Сашка...Упокой Господи их души!Аминь!

Сашка Попов, перед самой войной окончившийГосуниверситет, и как раз 22 июнязарегистрировавшийся с Люсей Лапидус – о ком же ещемне вспоминать, как не о тебе? Стою лия – возле нашего общежития –представляю то, прежнее время.