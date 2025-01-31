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Герасимов отметил успехи ВС РФ при освобождении Великой Новоселки и Времевки

Герасимов отметил успехи ВС РФ при освобождении Великой Новоселки и Времевки

Министерство обороны РФ Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил пункт управления российской группировки войск "Восток" в зоне проведения спецоперации, где отметил успехи подразделений при освобождении Великой Новоселки и Времевки.

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