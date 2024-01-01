Xiaomi объявила о старте продаж бюджетной версии RedmiBook 16 за $475

Компания Xiaomi объявила о старте продаж бюджетного RedmiBook 16 2024 модельного года по цене $475 за 16-дюймовый гаджет с 512 ГБ оперативной памяти и $500 за 1 ТБ оперативки, сообщил портал Gadgettendency 1 января.