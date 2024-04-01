В Пензенской области госавтоинспекторы проверят состояние общественного транспорта

1 апреля в Пензенской области состоится профилактическое мероприятие под названием «Автоперевозчик». Госавтоинспекторы проверят техническое состояние пассажирского транспорта региона, а также проконтролируют соблюдение водителями автобусов и маршруток ПДД и других нормативных актов, касающихся безопасности пассажирских перевозок.
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