Что происходит с мозгом во время любви,почему возникает дежавю и как не стать заложником иллюзий: советы нейрофизиолога

ЛЮБИТЬ ВСЕМ… МОЗГОМ Не секрет, что влюблённость изменяет биохимические процессы в головном мозге. Кроме повышения уровня дофамина, который триггерит центры удовольствия и вызывает эйфорию, перемены происходят и в зонах мозга, управляющих памятью, вниманием и аналитическими способностями.
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