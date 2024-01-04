Что происходит с мозгом во время любви,почему возникает дежавю и как не стать заложником иллюзий: советы нейрофизиолога

ЛЮБИТЬ ВСЕМ… МОЗГОМ Не секрет, что влюблённость изменяет биохимические процессы в головном мозге. Кроме повышения уровня дофамина, который триггерит центры удовольствия и вызывает эйфорию, перемены происходят и в зонах мозга, управляющих памятью, вниманием и аналитическими способностями.