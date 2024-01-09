Со дня рождения легендарного главреда «Известий» Алексея Аджубея исполнилось 100 лет

Хотел быть артистом, но стал партийным медиа-менеджером и зятем генсека. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения легендарного главреда «Известий» Алексея Аджубея — человека, который сделал газету одной из самых популярных в СССР, и оказал серьезное влияние на всю советскую журналистику.