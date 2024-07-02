Яркая звезда станет ключом к славе и богатству: всего один знак обретет желаемое — Вселенная будет щедра Юлия СоколоваСередина лета удивительное время само по себе, но в этом году это время подарит массу позитива одному знаку зодиака.
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