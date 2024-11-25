«Осторожно, варенье!»: биолог рассказала, как распознать угрозу в зимних запасах

МОСКВА, 25 ноября, ФедералПресс. Биолог Ирина Лялина посоветовала проверять прошлогодние варенья, компоты и мед на наличие плесени, изменения цвета и запаха перед употреблением, так как это может быть признаком испорченного продукта.
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