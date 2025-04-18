Европейские страны активизируют усилия по урегулированию конфликта на Украине

Европейские страны активизируют усилия по урегулированию украинского конфликта. Как сообщает Sky News со ссылкой на источник в администрации французского президента, Великобритания, Германия и Франция (группа Е3) начали консультационный процесс по этому вопросу в Париже.
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