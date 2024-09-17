Сдается в аренду помещение в центре города (ул.Советская 96, центральный вход,-15 кв.м) Обращаться по телефону 89375629001.
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Сдается в аренду помещение в центре города (ул.Советская 96, центральный вход,-15 кв.м) Обращаться по телефону 89375629001.