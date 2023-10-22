В Израиле после переговоров заявили, что в секторе Газа "перемирия не будет"

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил CNN, что в Газе "перемирия не будет". Заявление сделано после усилий США и Катара в переговорах по освобождению более 200 заложников, удерживаемых там ХАМАС.
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