Великобритания спонсировала проект по борьбе с "кремлевской дезинформацией"

В сети опубликовали 6 серию проекта Андрея Лугового "Личный враг короля", в которой рассказали о финансировании Великобританией проекта Expose network, который создан для борьбы с "кремлевской дезинформацией", сообщается в Telegram-канале проекта Андрея Лугового.