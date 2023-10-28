Довериться картам: чем опасны предсказания гадалок и тарологов

Пока одни стараются не полагаться на влияние небесных тел, другие наоборот снимают с себя ответственность и принимают жизненно важные решения, основываясь на случайно выпавшей карте или форме кофейной гущи.
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