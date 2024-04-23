Негатив и неприятности: 5 причин, почему подаренный цветок в горшке убьёт энергетику вашего дома Алёна ЮрьеваЦветы в горшках — это красивый и обычно приветствуемый подарок, но согласно суевериям и приметам, он может стать не только украшением, но и источником негатива для вашего дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии