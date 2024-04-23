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Негатив и неприятности: 5 причин, почему подаренный цветок в горшке убьёт энергетику вашего дома

Негатив и неприятности: 5 причин, почему подаренный цветок в горшке убьёт энергетику вашего дома

Негатив и неприятности: 5 причин, почему подаренный цветок в горшке убьёт энергетику вашего дома Алёна ЮрьеваЦветы в горшках — это красивый и обычно приветствуемый подарок, но согласно суевериям и приметам, он может стать не только украшением, но и источником негатива для вашего дома.

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