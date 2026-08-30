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Царьград

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Новосибирск: нейтронозахватная терапия спасла 300 животных

Новосибирск: нейтронозахватная терапия спасла 300 животных

В Новосибирске почти 300 кошек и собак получили помощь от рака с использованием нейтронозахватной терапии.

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