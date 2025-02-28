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Актёр Джин Хэкмен и его супруга скончались при подозрительных обстоятельствах

Актёр Джин Хэкмен и его супруга скончались при подозрительных обстоятельствах

TMZ: рассматривается версия отравления двукратного лауреата «Оскар».Голливудский актёр Джин Хэкмен (полное имя — Юджин Аллен «Джин» Хэкмен), его жена Бетси Аракава и собака пары умерли при странных обстоятельствах.

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