Путин летит на Восток, а Набиуллина дает сигнал бизнесу: что ждет россиян на следующей неделе

Следующая неделя будет связана с внешнеполитической, избирательной и экономической повесткой. Владимир Путин может посетить Индию, где пройдет саммит БРИКС и возможны переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди.
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