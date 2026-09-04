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Путин летит на Восток, а Набиуллина дает сигнал бизнесу: что ждет россиян на следующей неделе

Путин летит на Восток, а Набиуллина дает сигнал бизнесу: что ждет россиян на следующей неделе

Следующая неделя будет связана с внешнеполитической, избирательной и экономической повесткой. Владимир Путин может посетить Индию, где пройдет саммит БРИКС и возможны переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди.

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