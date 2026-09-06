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Песков: переговоры Путина и Трампа не планируются

Песков: переговоры Путина и Трампа не планируются

РИА Новости/Михаил Метцель, REUTERS/Kevin Lamarque В ближайшие дни переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом не планируется.

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