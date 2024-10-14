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Армия России наступает на Покровском, Часовярском и Угледарском фронтах (КАРТА)

Армия России наступает на Покровском, Часовярском и Угледарском фронтах (КАРТА)

Армия России продвигается на Покровском, Часовярском и Угледарском направлениях. Информацию о новых успехах ВС РФ подтверждают украинские военные аналитики.

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