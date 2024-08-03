Царьград Вороватые "высокопревосходительства". В Минобороны — аудит и новые аресты Коллаж Царьграда Утверждают, что ещё наш непобедимый Суворов говаривал: любого интенданта после трёх лет в должности можно смело брать и вешать без суда — наверняка будет за что.
"Охоты на ведьм нет, а аудит есть": Чистки в Минобороны по трём линиям. Эксперты высказались начистоту
Комментарии
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Дима Качусов
сама-то давно оттуда?!лозугами тут пуляешь ,фразами патриотическими.боеприпасы уже посчитала. в натуре горе от ума.прора таких ка ты за наветы привлекать на равне с казнокрадами,чтоб рядом сидели и друг друга жрали.😀
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6 час.
ВН
Валерий Николаевич
Поразительная система правосудия сложилась в России за последние 20 лет! За мелкие нарушения наказание по максимуму, за особо крупное воровство - увольнение с пересаживанием в другое кресло. При чем самое главное действующее лицо переводится туда заранее, до кипежа. Гениально!
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3 час.
Кошмар
В Уголовном кодексе госизменой признаются: шпионаж, передача врагу гостайны, переход на сторону противника, оказание ему консультационной и иной помощи. Обращаю внимание - И ИНОЙ ПОМОЩИ... А разве воровство из госбюджета это не иная помощь врагу? И не надо ничего придумывать. Коррупция и воровство снижают обороноспособность страны. Значит, судить этих проворовавшихся генералов надо именно по статье за измену. Ибо своей преступной деятельностью они помогают врагу.
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2 час.
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