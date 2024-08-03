"Охоты на ведьм нет, а аудит есть": Чистки в Минобороны по трём линиям. Эксперты высказались начистоту

Дима Качусов сама-то давно оттуда?!лозугами тут пуляешь ,фразами патриотическими.боеприпасы уже посчитала. в натуре горе от ума.прора таких ка ты за наветы привлекать на равне с казнокрадами,чтоб рядом сидели и друг друга жрали.😀

ВН Валерий Николаевич Поразительная система правосудия сложилась в России за последние 20 лет! За мелкие нарушения наказание по максимуму, за особо крупное воровство - увольнение с пересаживанием в другое кресло. При чем самое главное действующее лицо переводится туда заранее, до кипежа. Гениально!