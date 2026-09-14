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«Троицу» Рублёва перенесли из иконостаса для проверки витрины

Икону «Святая Троица» Андрея Рублёва переместили из иконостаса собора Троице-Сергиевой лавры на время анализа состояния климатической витрины.

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