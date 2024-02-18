В Гааге вспыхнули беспорядки из-за конфликта между мигрантами

В нидерландской Гааге группа эритрейских мигрантов организовала митинг в поддержку действующего правительства Эритреи, но к месту его проведения пришли их бывшие сограждане, не согласные с действующей властью на родине.
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