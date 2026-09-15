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Царьград

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Заммэр Москвы: Комплекс "Эсмина" проложил туннель под Москвой-рекой

Заммэр Москвы: Комплекс "Эсмина" проложил туннель под Москвой-рекой

Тоннелепроходческий комплекс "Эсмина" завершил проходку под Москвой-рекой, проложив свыше 1,6 км тоннеля между станциями "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар" Бирюлёвской линии метро, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

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