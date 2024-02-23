Трюфели с шампанским

Поздравляю всех с Днем защитника Отечества и угощаю потрясающими домашними трюфелями всего из трех ингредиентов! Я люблю классические трюфели без начинки, но для тех, кто любит с начинкой, предлагаю два варианта.
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