Украинский десант гибнет на Кинбурнской косе

Фото: REUTERS/Ivan Antypenko Текст: Андрей Резчиков2 дня назад 103 прочитали Власти Херсонской области сообщили об очередной неудачной попытке украинских диверсантов высадиться на Кинбурнской косе.
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