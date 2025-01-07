БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 389 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерьян Смогловский
    Надрать. Задницу.англии Святое. Дело. А. С. Тупыми. РазберутсяБритания пыталась...
  • Николай Арзамасцев
    Когда уже "Курская дуга" станет "Курским котлом"?Курская дуга: «Ис...
  • Ильдус Мамлеев
    А украинскую ветку газопровода, нам надо всё таки разбомбить, нет трубы и нет головной боли. Не хочет ЕС дешовыми газ...Теперь Европа гот...

Теперь Европа готова к войне с Россией

Теперь Европа готова к войне с Россией

Новость номер один в мировых изданиях: «Газпром» перестал поставлять газ в Европу. Сегодня эту тему обсуждают везде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Альберт Иокелло
Дай Бог! Но гляди, как бы не случилось с точностью до наоборот. С нашей то продажной, прозападной так называемой элитой, которая не заинтересована в процветании нашей страны
Ответить
18 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Наркоман уже не знает чем терроризировать европу вот и решился на это. Теперь 100% будет выть или берете в нату и ес или сидите зиму без газа.
Ответить
17 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
А украинскую ветку газопровода, нам надо всё таки разбомбить, нет трубы и нет головной боли. Не хочет ЕС дешовыми газом пользоваться, да и хрен с ними, пусть загибаются с высоко поднятой головой, и обосранными штанами!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх