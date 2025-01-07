Альберт Иокелло Дай Бог! Но гляди, как бы не случилось с точностью до наоборот. С нашей то продажной, прозападной так называемой элитой, которая не заинтересована в процветании нашей страны

АЛЕКСАНДР Крымский Наркоман уже не знает чем терроризировать европу вот и решился на это. Теперь 100% будет выть или берете в нату и ес или сидите зиму без газа.