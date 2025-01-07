Новость номер один в мировых изданиях: «Газпром» перестал поставлять газ в Европу. Сегодня эту тему обсуждают везде.
Теперь Европа готова к войне с Россией
Комментарии
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Альберт Иокелло
Дай Бог! Но гляди, как бы не случилось с точностью до наоборот. С нашей то продажной, прозападной так называемой элитой, которая не заинтересована в процветании нашей страны
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18 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Наркоман уже не знает чем терроризировать европу вот и решился на это. Теперь 100% будет выть или берете в нату и ес или сидите зиму без газа.
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17 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
А украинскую ветку газопровода, нам надо всё таки разбомбить, нет трубы и нет головной боли. Не хочет ЕС дешовыми газом пользоваться, да и хрен с ними, пусть загибаются с высоко поднятой головой, и обосранными штанами!
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14 час.
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