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Глава ЦРУ Бернс: следующие шесть месяцев будут «критическими» в конфликте на Украине

Глава ЦРУ Бернс: следующие шесть месяцев будут «критическими» в конфликте на Украине

Следующие шесть месяцев будут «критическими» в украинском конфликте. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал ТАСС, выразил Уильям Бернс, глава Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов.

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