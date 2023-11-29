Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Politico назвало главу ЦБ РФ Набиуллину "главным разрушителем" 2023 года.

Politico назвало главу ЦБ РФ Набиуллину "главным разрушителем" 2023 года.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Если вы некомпетентны в банковском деле,то лучше молчите и не подрывайте свой имидж... Другими словами - лучше промолчать и выглядеть глупой, чем открыть рот и подтвердить это..
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1 д.
Людмила Фирстова
Ещё один профессионал нашёлся! Удалите оскорбительный комментарий,пока вас не заблокировали! На статью ГК РФ явно написали
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1 д.
Александр Иноземцев
__________ Из статьи (дословно): __________ &quot;Набиуллина стала главным &quot;разрушителем&quot;. Во многом благодаря ее действиям ПЛАНЫ стран Запада УНИЧТОЖИТЬ российскую экономику НЕ УВЕНЧАЛИСЬ  успехом&quot;. ----------------------------------------------- ВОПРОС: ткните, пожалуйста, пальцем, какими словами газета Politico ХВАЛИТ главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину? 😄😅😂🤣
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21 час.

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