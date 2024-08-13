20240813 MNQU24 Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures (Sep 2024) CME_MINI:MNQU2024 connormccarl Did I follow my plan? - Entry - Exit What mistakes did I make? What could I have done better? What rules will help me with the above?.
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