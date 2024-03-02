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«Никаких штрафов, санкций». Российским бизнесменам обещают налоговую амнистию

«Никаких штрафов, санкций». Российским бизнесменам обещают налоговую амнистию

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил правительству РФ и депутатам подготовить параметры амнистии для малого и среднего бизнеса, который, при фактическом росте бизнеса, вынужден использовать такую налоговую схему оптимизации, как дробление бизнеса.

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