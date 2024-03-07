Леброн Джеймс покинул площадку за 4 минуты до конца игрового времени, пройдет обследование голеностопа

Форвард «Лейкерс» покинул площадку за четыре минуты до конца игры с «Сакраменто». По словам Джеймса, небольшие проблемы с голеностопом беспокоят его уже несколько месяцев, но он чувствовал себя хорошо в матче с «Оклахомой» и большую часть матча с «Кингз».