Хронические изменщики: ТОП-3 самых неверных знаков зодиака

«Каждый знак зодиака обладает своими особенностями в любви и отношениях. Одни — верные и преданные, ценят стабильность и семью, другие — ветреные и непостоянные, стремятся к разнообразию и не любят ограничений», — говорит практикующий ведический астролог Ирина Орлова.