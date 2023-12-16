Бывший менеджер Шумахера: Больше не надеюсь увидеть Михаэля

Бывший менеджер Шумахера: Больше не надеюсь увидеть МихаэляFerrariБывший менеджер Михаэля Шумахера, немецкий бизнесмен Вилли Вебер признался, что больше не ждет новостей о состоянии легендарного гонщика Формулы 1.