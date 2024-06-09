Афиша на День России на Курорте Красная Поляна 🗓 12 июня, 16:00 📍 Поляна 540, парк Времена года 📍 Вход свободный Программа: — 16:00–18:00 — аквагрим — 16:00–20:00 — игровые зоны на площади — 16:00–17:00 — анимация на сцене — 17:00–17:05 — приветствие ведущего — 17:05–17:15 — выступление барабанщиков — 17:15–17:35 — интерактив от ведущего — 17:35–17:45 — выступление барабанщиков — 17:45–18:00 — интерактив от ведущего — 18:00–18:30 — выступление кавер-группы — 18:30–18:45 — интерактив от ведущего — 18:45–19:15 — выступления кавер-группы — 19:15–20:00 — анимация на сцене — 20:00–20:10 — световое шоу — 20:10–21:00 — дискотека 🎉 Интересный Сочи.