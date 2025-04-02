В ГД оценили риски тестирования детей мигрантов на знание русского языка

Слуцкий: еще рано оценивать риски в связи с тестированием детей мигрантов Дети мигрантов, которые не прошли тестирование на знание русского языка, не будут зачисляться в российские школы, заявил news лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии