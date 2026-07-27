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Несекретные материалы

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Турецкие «Леопарды» начинают воздушное патрулирование российских границ

Турецкие «Леопарды» начинают воздушное патрулирование российских границ

Турция с августа по ноябрь направит в Эстонию пять истребителей F-16 и 76 военнослужащих для участия в миссии НАТО Baltic Air Policing.

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Комментарии
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Галина Чужая
Самое главное мы их туристами снабжаем - чтобы страна  денежкой не оскудела, да помидорчики  и прочее закупаем. Интересно, а сколько они поставляют оружия на Украину?...
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1 м.
АБ
Александр Балушкин
Надо было думать оставляя оружие Турции обеща его уничтожить при передаче 3 - им лицам. Не срослось.
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1 м.
Стега Сибиряк
Нууууу .Опять надули
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1 м.