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Жамнов о 5:2: «Не могу сказать, что я полностью всем доволен, но в целом ребята молодцы. С «Торпедо» у нас игры длятся все 60 минут, тут нельзя расслабляться»

Московский клуб одержал победу со счетом 5:2.  – Не могу сказать, что я полностью всем доволен. Есть моменты, которые мы не должны делать.

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