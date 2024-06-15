Пьяный россиянин затащил в горящий костер пенсионерку из-за просьбы вести себя тише

Трагический инцидент в городе Машиностроителей унес жизнь 77-летней женщины. По версии следствия, 35-летний местный житель, распивавший спиртные напитки в компании друзей в лесопосадке, вступил в конфликт с пенсионеркой, попросившей его вести себя тише.