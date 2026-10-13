Краснодар заработал 1 млрд рублей на платных парковках за 9 месяцев

По итогам девяти месяцев 2026 года поступления в бюджет Краснодара от платных парковок и штрафов за их неоплату выросли на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1,02 млрд рублей.
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